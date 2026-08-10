Portazo a Rodríguez: Pdte. Kast nombra a Sebastián Vallebona como subsecretario de Hacienda tras polémica por test de drogas

El mandatario anunció que Sebastián Vallebona asumirá las funciones de la Subsecretaría de Hacienda tras la controversia instalada en el Ejecutivo por el resultado positivo en un test de drogas de su predecesor, Juan Pablo Rodríguez.

El presidente José Antonio Kast anunció este lunes el nombramiento de Sebastián Vallebona como nuevo subsecretario de Hacienda, luego de la polémica salida de su predecesor, Juan Pablo Rodríguez, tras dar positivo en un test de drogas.

La polémica estalló en el Ejecutivo hace unas semanas y provocó que el mandatario removiera a la ahora exautoridad el pasado 23 de julio tras la notificación legal por el análisis de una muestra. Desde esa fecha hasta hoy, el titular de la subsecretaría había sido Tomás Bunster, en calidad de subrogante.

La designación zanjó definitivamente las especulaciones que hablaban de un eventual retorno de Rodríguez a la Subsecretaría de Hacienda, algo que el propio ministro Jorge Quiroz había descartado la semana pasada.

Quién es Sebastián Vallebona, el nuevo subsecretario de Hacienda tras polémica por test de drogas

Según informaron desde La Moneda, Sebastián Vallebona había fungido como coordinador de Políticas Tributarias del Ministerio de Hacienda.

El profesional de la Universidad Católica, quien asumió sus funciones hoy lunes de 10 agosto, cuenta “con un máster en Derecho, LLM UC con mención en derecho tributario de la misma casa de estudios, y posee un advanced LLM en derecho tributario internacional por la Universidad de Leiden, Países Bajos”.

A lo anterior se suma su rol como académico, pues se ha desempañado como profesor de Derecho Tributario I y II en la Facultad de Derecho de la UC y de Tributación Internacional Esencial en la Universidad Adolfo Ibáñez. En el mundo privado también tuvo pasos por PwC Chile y fue socio del estudio Pereira Covarrubias Montes Abogados.