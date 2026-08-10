“Zonas acostumbradas a no recibir lluvias”: En qué ciudades del norte llovería, montos y a qué ríos prestar atención

Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, entregó un completo informe con las zonas en las que podría llover en el norte, los montos de precipitaciones esperados y ríos que podrían sufrir complicaciones.

En alerta se encuentra el sector norte del país por el pronóstico que apunta a la llegada de una baja segregada, marcada por precipitaciones y posible actividad eléctrica.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, detalló que el fenómeno meteorológico ha levantado cierta preocupación pues, pese a que las cantidades de lluvias son bajas, se trata de “zonas que no están acostumbradas a recibir lluvia”.

Según la experta, la baja segregada ingresaría durante la tarde de este martes 11 de agosto principalmente en la región de Atacama, pero cuya afectación va desde el sur de la región de Antofagasta hasta el norte de la región de Coquimbo.

Baja segregada causa “preocupación”: Ciudades afectadas, montos de precipitaciones y posible activación de quebradas

La particularidad de este fenómeno es que viene con isoterma cero alta. De acuerdo a Göhler, lo anterior podría generar “posibilidad de actividad eléctrica, lluvia donde había caído nieve (…) precipitaciones intensas, que podría generar activación de quebradas, algún aluvión, deslizamientos de tierra”.

A continuación, presentó el detalle de los montos de precipitaciones aproximados que cada ciudad del norte del país podría registrar:

Iquique: Entre 3 a 5mm

Entre 3 a 5mm Tocopilla: 10mm

10mm Calama: 20mm

20mm Chañaral: 15mm

15mm Copiapó: 40mm

40mm Alto del Carmen: 55m

Aunque los montos referenciales son reducidos en ciudades como Iquique o Tocopilla, en ciudades como Calamá “es mucha agua, cuadriplicando lo que que corresponde en un año normal“.

En lo que respecta a la activación de quebradas, deslizamientos de tierra y anegamientos, la meteoróloga hizo una advertencia especialmente en localidades cercanas a los siguientes cursos de agua: