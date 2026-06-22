“Un Día del Padre diferente”: El guiño de Cathy Barriga a Joaquín Lavín mientras se mantiene en la cárcel

A través de una historia de Instagram, la exalcaldesa de Maipú publicó una fotografía en la que aparece abrazada por su hijo, acompañando la imagen con una particular reflexión.

En el marco del Día del Padre, Cathy Barriga compartió este domingo una publicación en redes sociales junto a su hijo menor, en una jornada marcada por la ausencia de Joaquín Lavín León, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.

A través de una historia de Instagram, la exalcaldesa de Maipú publicó una fotografía en la que aparece abrazada por su hijo al interior de un vehículo, acompañando la imagen con una reflexión.





“Un Día del Padre diferente”, escribió Barriga al inicio de su mensaje. “A veces es mejor seguir y conectar con el amor y los recuerdos, lo único que nadie nos puede arrebatar son nuestros sentimientos, nuestros recuerdos, nuestra historia”, expresó después.

La publicación fue acompañada por un corazón rojo y concluyó con un saludo dedicado a los padres. “Un abrazo a los papitos”, agregó.

Joaquín Lavín se mantiene en prisión preventiva

El mensaje no pasó inadvertido entre sus seguidores, considerando el complejo momento que atraviesa su familia. Lavín León permanece en prisión preventiva en el marco de la investigación que enfrenta por presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible.

Si bien Barriga no mencionó directamente a su esposo en la publicación, sus palabras fueron interpretadas como una alusión al presente judicial del exdiputado.

Cabe mencionar que el pasado 5 de junio, la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del otrora parlamentario.