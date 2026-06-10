Cathy Barriga acudió a sanadora argentina: Revelan la petición que le realizó en medio de su caso judicial
La exalcaldesa de Maipú sorprendió al acudir en ayuda de Leda Bergonzi, conocida por conceder supuestos milagros a quienes piden su bendición.
En medio del complejo escenario judicial que enfrenta, Cathy Barriga recurrió a la sanadora argentina Leda Bergonzi, conocida por sus presuntos milagros hacia las personas que le piden ayuda.
Fue hace pocos días cuando la exalcaldesa de Maipú volvió a sus redes sociales y, en la comodidad de su hogar, desde entonces ha publicado promociones de tratamientos de belleza y de gimnasia.
Pero el fin de semana fue distinto para ella, puesto que reveló que fue a conocer a Leda Bergonzi, la mística conocida como la “Sanadora de Rosario” y que es seguida por miles de fieles en busca de curaciones y milagros.
“La invitación especial es especial porque quienes conocen a Leda saben qué significa su presencia y, bueno, todo lo que sucede y la mística que se genera con las personas que necesitan de su ayuda”, expresó en Instagram.
La petición de Cathy Barriga a Leda Bergonzi
Sin embargo, lo que también llamó la atención fue la única y exclusiva petición que la otrora jefa comunal pidió a la supuesta sanadora, pues ella misma confesó que tuvo una única petición.
Según reveló Patricio Sotomayor en el programa Plan Perfecto de Chilevisión, la propia Barriga le confesó por interno cuál fue su petición: “una sola palabra, Justicia”, fue lo que pidió a Bergonzi.