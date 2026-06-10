Cathy Barriga acudió a sanadora argentina: Revelan la petición que le realizó en medio de su caso judicial

La exalcaldesa de Maipú sorprendió al acudir en ayuda de Leda Bergonzi, conocida por conceder supuestos milagros a quienes piden su bendición.

En medio del complejo escenario judicial que enfrenta, Cathy Barriga recurrió a la sanadora argentina Leda Bergonzi, conocida por sus presuntos milagros hacia las personas que le piden ayuda.

Fue hace pocos días cuando la exalcaldesa de Maipú volvió a sus redes sociales y, en la comodidad de su hogar, desde entonces ha publicado promociones de tratamientos de belleza y de gimnasia.

Pero el fin de semana fue distinto para ella, puesto que reveló que fue a conocer a Leda Bergonzi, la mística conocida como la “Sanadora de Rosario” y que es seguida por miles de fieles en busca de curaciones y milagros.

“La invitación especial es especial porque quienes conocen a Leda saben qué significa su presencia y, bueno, todo lo que sucede y la mística que se genera con las personas que necesitan de su ayuda”, expresó en Instagram.





La petición de Cathy Barriga a Leda Bergonzi

Sin embargo, lo que también llamó la atención fue la única y exclusiva petición que la otrora jefa comunal pidió a la supuesta sanadora, pues ella misma confesó que tuvo una única petición.