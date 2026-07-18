Conmoción en Las Vizcachas: Encuentran cadáver con múltiples impactos de bala

Desde la Fiscalía ECOH informaron del hallazgo durante esta tarde y personal de la PDI se encuentra realizando las primeras indagatorias en el lugar.

La tarde de este sábado, Fiscalía ECOH dio cuenta del hallazgo de un cadáver en el sector de Las Vizcachas, comuna de Puente Alto.

De acuerdo a la información preliminar, el cuerpo presenta múltiples impactos balísticos .

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en el lugar a la espera de más instrucciones desde Fiscalía.

En desarrollo…