Coquimbo: Aguas del Valle activa fuentes de respaldo por aumento de turbiedad en ríos y llama a uso “acotado” del suministro

El gerente regional de la empresa, Andrés Nazer, señaló que los sistemas han resistido varios días de temporal, pero advirtió que el escenario se ha vuelto más complejo debido al arrastre de sedimentos y material desde los cauces.

En medio del sistema frontal que afecta a la región de Coquimbo, Aguas del Valle informó que debió activar sus planes de contingencia y poner en operación fuentes de respaldo debido al fuerte aumento de la turbiedad en ríos, esteros y quebradas.

La empresa explicó que las intensas lluvias registradas durante los últimos días obligaron a detener algunas captaciones superficiales para resguardar la calidad del agua potable, mientras equipos técnicos mantienen un monitoreo permanente de las condiciones de las fuentes de abastecimiento.

El gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer, señaló que los sistemas han resistido varios días de temporal, pero advirtió que el escenario se ha vuelto más complejo debido al arrastre de sedimentos y material desde los cauces.

“Nuestros sistemas han resistido con solidez durante casi tres días de intenso temporal. Ahora, dada la alta turbiedad y la presencia de sedimentos, palos, barros y rocas en los ríos, estamos sosteniendo el servicio en varios lugares con fuentes de respaldo“, indicó.

Ante esto, enfatizó que “es importante que la ciudadanía haga un uso lo más acotado posible del recurso , de modo que las reservas logren cubrir el tiempo en que no podemos producir normalmente agua potable”.

La Serena y Coquimbo operan con sistemas de respaldo

Uno de los puntos más complejos se registra en la provincia de Elqui, donde el aumento de caudales y la activación de quebradas obligaron al cierre preventivo de la bocatoma de la planta Las Rojas durante la madrugada de este sábado.

Gracias a la activación de un tranque de respaldo, el suministro continúa funcionando con normalidad en La Serena y Coquimbo.





“En pocas horas la turbiedad del cauce del Río Elqui se multiplicó por más de diez, pasando de alrededor de 4.000 a más de 44.700 NTU, un escenario extremo que obliga a operar con reservas y fuentes de respaldo para resguardar la continuidad del suministro”, indicó Nazer.

Comunas con dificultades en el suministro

En Ovalle, Illapel, Salamanca, Chañaral Alto y Combarbalá también se han implementado medidas especiales para mantener el abastecimiento mediante fuentes alternativas o reservas acumuladas.

Sin embargo, la situación más compleja se presenta en Canela Alta y Canela Baja, donde la crecida de esteros ha impedido operar normalmente las fuentes de producción e incluso dificultado el acceso de camiones aljibe, generando cortes de suministro.

A ello se suma Sotaquí, donde la activación de quebradas obligó a detener la captación de agua, por lo que la empresa evalúa reforzar el abastecimiento mediante camiones aljibe durante las próximas horas.

Desde la sanitaria indicaron que continuarán monitoreando la evolución del sistema frontal y entregarán nuevas actualizaciones conforme avance la emergencia.