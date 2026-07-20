Dos de ellos tienen más de 90 años: FACh protagonizó rescate de adultos mayores en Combarbalá tras sistema frontal

La zona se encuentra aislada tras corte de puente y los adultos mayores fueron trasladados a un recinto hospitalario para chequeos generales de salud.

Este lunes, la Fuerza Aérea de Chile (FACh), protagonizó un rescate de adultos mayores en Combarbalá, en la región de Coquimbo.

La zona está aislada por el corte de un puente en la ruta que une Pama y Valle Hermoso.





Los detalles del rescate

Hasta este fin de semana, 9 adultos mayores necesitaban atención médica y 4 de ellos estaban albergados en las casas de familiares. Estos últimos no querían salir de la zona.

El helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea trajo a dos personas sobre los 90 años, y luego otro avión trajo a 4 personas más, entre ellas un adulto mayor.

Todos fueron trasladados al hospital para chequeos generales y así poder monitorear su situación actual.