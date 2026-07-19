VIDEO | Informan que el Huasco estaría aislado por caída de poste debido al temporal y las lluvias
La provincia de la región de Atacama estaría siendo una de las más perjudicadas por la activación de quebradas debido a las lluvias, que están inundando diversas localidades en la zona norte del país.
Las intensas precipitaciones en la región de Atacama han inundado y anegado diversos sectores de la zona, siendo la provincia del Huasco una de las más afectadas por el sistema frontal.
Las activaciones de quebradas han provocado los desbordes de ríos y esteros que tienen en vilo a las comunidades del área, donde recientemente se informó que estarían aislados por la caída de postes de electricidad.
El Huasco estaría aislado por la crecida de ríos y esteros
Registros de la zona del Huasco han expuesto que las inundaciones provocaron la caída de alumbrado eléctrico que tiene cerrada la entrada y salida de la ciudad.
Personal de emergencia y Carabineros acudieron hasta la zona para resguardar a los habitantes que están sufriendo la serie de sistemas frontales, los que deberían seguir con intensidad en los próximos días.
Asimismo, expertos y meteorólogos han informado que las ciudades y localidades de la región de Atacama acumularían más de 130 milímetros de agua por causa de las intensas lluvias.