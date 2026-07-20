“Nadie me hizo caso”: Vecina de La Serena increpó a ministro De Grange por falta de ayuda

El secretario de Estado estaba haciendo un balance de lo ocurrido en la región de Coquimbo, cuando fue interrumpido por una mujer que cuestionó el despliegue militar y las ayudas en la zona.

El ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, fue increpado por una mujer damnificada en medio del fuerte sistema frontal que afecta principalmente a la región de Coquimbo.

El secretario de Estado llegó hasta El Islón, un sector de La Serena afectado por un aluvión que atravesó una zona residencial con cerca de 100 viviendas dañadas.

La autoridad se encontraba realizando un punto de prensa sobre la afectación en la región cuando fue interrumpido por una mujer que lo encaró por la falta y demora en la ayuda que ha recibido el sector.





“Nadie me hizo caso, ¿por qué no llegó esa máquina y lo hubiera salvado? Pero no pasó”, reclamó la vecina afectada.

En respuesta, el ministro le explicó que “hay muchos territorios, muchas comunas, muchos sectores en la región. Hay 30.000 personas afectadas de forma similar a usted y estamos haciendo el máximo esfuerzo”.

Pero el emplazamiento de la mujer apuntó a la ayuda y el despliegue de personal militar en la zona y cuestionó que “los milicos están ahí nomás…”.

Posteriormente, la vecina se retiró con el titular de la cartera para continuar el diálogo fuera de cámara.