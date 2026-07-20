AHORA | Alcaldesa de La Serena confirma 3 nuevos fallecidos en sistema frontal: Una es una mujer de 96 años

La jefa comunal de La Serena, Daniela Norambuena, confirmó a CHV Noticias que en las últimas horas se ha ampliado el número de víctimas fatales en la zona.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, confirmó a CHV Noticias que en las últimas horas han fallecido tres personas en la comuna en medio del fuerte sistema frontal.

Según la jefa comunal, una de las víctimas se trata de una mujer de 96 años.

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