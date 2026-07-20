Temblor hoy 20 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Este lunes 20 de julio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, lunes 20 de julio en Chile Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 3.5

3.5 Hora : 06:17 horas

: 06:17 horas Epicentro : 72 km al O de Quintero

: 72 km al O de Quintero Profundidad: 29 km

Magnitud: 4.0

4.0 Hora : 04:29 horas

: 04:29 horas Epicentro : 77 km al O de Quintero

: 77 km al O de Quintero Profundidad: 33 km

Magnitud: 3.9

3.9 Hora : 03:19 horas

: 03:19 horas Epicentro : 76 km al O de Quintero

: 76 km al O de Quintero Profundidad: 34 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?