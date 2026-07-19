EXCLUSIVO | Revelan videos de los tres desaparecidos internándose en el Cajón del Maipo antes del temporal

Las imágenes serían los últimos registros de las tres personas antes de estar completamente inubicables y sin información de su paradero desde el jueves 16 de julio.

Este domingo se conoció nueva información de las tres personas que están desaparecidas desde la madrugada del jueves 17 de julio y que se internaron en el Cajón del Maipo el día que inició el temporal.

En información exclusiva de CHV Noticias, surgieron dos registros que revelan la última ubicación de Martina Núñez (21), Magdalena Retamal (31) y Manuel “el Chino”, en medio del sistema frontal que llegó a la zona centro-norte del país.

De acuerdo a los videos, los desaparecidos se habrían internado en la zona cordillerana de la comuna en dirección a San Gabriel, posiblemente a la comuna de Baños Morales.





Quiénes son los desaparecidos en el Cajón del Maipo

Martina

Joven de 21 años que fue vista por última vez en la noche del miércoles en la comuna de Peñalolén. Según comentó su hermana a CHV Noticias, la noche del miércoles no pudo ingresar a un recinto nocturno y se trasladó junto a Manuel y Magdalena hasta el Cajón del Maipo.

Magdalena

Magdalena tiene 31 años y fue vista por última vez tras salir a una discoteque junto a Martina. En el lugar habrían decidido trasladarse hasta unas termas junto a Manuel.

Manuel, “el chino”

Según contó la hermana de Martina, las jóvenes conocían en un contexto social al hombre denominado “el chino”. De acuerdo a los primeros antecedentes, él viviría en el sector de San José de Maipo junto a su familia.

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