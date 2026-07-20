Continúa la búsqueda de mujer desaparecida tras avalancha de nieve en Alto del Carmen: Comuna está aislada por lluvias

Debido a los estragos que ha dejado este sistema frontal en la zona, las labores de búsqueda se han complicado durante esta jornada.

La activación de la quebrada en Alto del Carmen por las intensas lluvias, dejó cortada la ruta de ingreso y salida a la comuna, dejándola totalmente aislada.

De acuerdo al último reporte, han caído cerca de 200 milímetros de agua durante los días de sistema frontal. Y en un año normal, caen solo 60 mm.

Si bien se rescató a varios vecinos del sector que ahora están el albergues, otros residentes se encuentran en situaciones de peligro. De hecho, se conoció que hay una persona desaparecida.





Criancera desaparecida en Alto del Carmen

Se trata de una mujer de 52 años, una criancera que desapareció luego de una avalancha de nieve ocurrida al interior de Alto del Carmen, específicamente en Juntas de Valeriano.

Debido a los estragos que ha dejado este sistema frontal en la zona, las labores de búsqueda se han complicado durante esta jornada.

“Le rogamos enérgicamente a las autoridades regionales que puedan agilizar el vuelo del helicóptero, para llegar con personal de rescate de manera rápida y efectiva”, expresó el alcalde Cristián Olivares.