“¡Amárrate a la cuerda!”: Registro muestra impactante rescate de chofer que cayó en socavón en Freirina

Los hechos ocurrieron cerca de las 01:30 horas en el Puente Maitencillo y los registros del momento muestran la desesperación de los vecinos.

Durante la madrugada de este lunes se produjo un impactante rescate a un chofer que cayó junto con su camión de carga a un socavón en la comuna de Freirina, región de Atacama.

Los hechos ocurrieron cerca de las 01:30 horas en el Puente Maitencillo y los registros del momento muestran la desesperación de los vecinos.

Las personas intentaron rescatar al chofer con una cuerda, pero la fuerza del agua le impedía salir: “¡Cuidado, amárrese! (…) ¡Amárrate a la cuerda! ¡Se fue! ¡Tiren el cordel!”, fueron parte de los gritos que se escuchan en el registro. El hombre tiene lesiones leves.