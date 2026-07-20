VIDEO | Vecinos rescataron conductor en peligrosa maniobra: Camión cayó a socavón en Freirina en medio de sistema frontal

El conductor y el copiloto fueron rescatados rápidamente gracias a vecinos que se percataron de lo ocurrido y se encuentran en buen estado de salud, solo con lesiones leves.

Un camión cayó a un socavón que se produjo en Freirina, provincia del Huasco, en medio de las lluvias que ha dejado el fuerte sistema frontal que afecta a la zona.

El hecho se produjo durante la noche del domingo en el sector del Puente Maitencillo, donde se reactivó una quebrada que, junto a los fuertes vientos, provocaron caída de postes y la generación de un socavón.

Al interior del vehículo iba el conductor y un copiloto, quienes fueron rescatados luego de que vecinos del lugar advirtieran lo ocurrido.

Ambos fueron sacados en un buen estado de salud aunque mantienen algunas lesiones leves producto del impacto.