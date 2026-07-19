Con España consagrado como el monarca de la reciente planetaria, La Roja comienza a sacar cuentas para poder estar en el próximo torneo.

Tras el término del Mundial 2026 con la consagración de España, las selecciones ya comienzan a preparar el próximo desafío rumbo a la Copa del Mundo 2030, cuya fase clasificatoria en Sudamérica arrancará durante el primer semestre del 2027.

En el caso de la Conmebol, Chile buscará volver a una cita planetaria después de su ausencia en las últimas tres ediciones.

Una de las principales dudas apuntaba a cómo se disputarían las Eliminatorias, considerando que Argentina, Uruguay y Paraguay ya aseguraron su presencia en el Mundial 2030 al ser países siguientes anfitriones.

Pese a ello, las tres selecciones sí disputarían los encuentros camino al torneo. El objetivo será mantener el ritmo competitivo y definir el orden de clasificación para futuras competencias internacionales que actualmente estudian la Conmebol y la UEFA.





Eliminatorias Mundial 2030: Cuándo empiezan y con quién podría debutar Chile

Con el Mundial 2026 ya concluido, el foco del fútbol sudamericano comienza a trasladarse hacia marzo de 2027, fecha en que se iniciaría el camino que definirá a los representantes de la Conmebol en el torneo más importante del orbe.

Debido a que Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen un cupo garantizado como sedes, resta definir cómo se repartirán el resto de los cupos en una situación que se oficializará en las próximas semanas.

De esta manera, Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela competirán por esos boletos mundialistas, en un proceso que podría mantener el mismo calendario y cantidad de partidos utilizados en las últimas Eliminatorias sudamericanas.

De ser así, La Roja se estrenaría en las Clasificatorias enfrentando a Uruguay en condición de visitante.