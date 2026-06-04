Homicidio frustrado tras una “mexicana” en San Ramón: Delincuentes buscaban droga en presunta casa equivocada

Cinco personas irrumpieron en el domicilio de un hombre, disparándole en el abdomen.

Un homicidio frustrado se registró en una “quitada de drogada” en un domicilio de San Ramón, cuando un hombre sintió extraños ruidos, mientras se encontraba junto a su hermana.

Cinco delincuentes habían ingresado a su hogar solicitando la entrega de los estupefacientes, mecanismo conocido también como “mexicana”. Sin embargo, según las víctimas, habría sido un error.

Por esa razón, se resistieron a la exigencia de estas personas, intentando dialogar con ellas. Aún así, terminaron disparándole en el abdomen al hombre de 51 años en el interior de su casa.





Según relató la hermana, la habrían llevado a otra habitación de la vivienda para que no viera cómo baleaban en el estómago a la víctima.

Sus familiares trasladaron al herido al Hospital Padre Hurtado, donde su estado de salud evolucionó de forma favorable, pero aún está grave.

La Fiscalía ECOH en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) realizan las diligencias para dar con el paradero de los cinco delincuentes que se dieron a la fuga.