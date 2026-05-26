Hombre fue baleado en San Ramón: Carabineros registró su domicilio y quedó detenido

La víctima de nacionalidad ecuatoriana y 25 años, caminaba por la vía pública cuando fue sorprendido por un desconocido.

Un hombre resultó baleado esta noche en la comuna de San Ramón, más precisamente en la intersección de las calles Emiliano Figueroa y Brasil.

La víctima, de nacionalidad ecuatoriana y 25 años, caminaba por la vía pública cuando fue sorprendido por un desconocido, quien sin ningún tipo de diálogo percutó varios disparos en su contra.

Tras esto, el hombre fue trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, donde se mantiene internado fuera de riesgo vital. Sin embargo, se mantiene en calidad de detenido, ya que personal policial encontró municiones y cargador de pistola en su domicilio. Mientras que el autor del ataque aún no es identificado y se mantiene prófugo.





Carabineros se refirió al ataque

El teniente Cristian Villablanca, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Sur, afirmó: “Carabineros del punto fijo Hospital Padre Hurtado comunica el arribo de un lesionado por impacto balístico de 25 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, quien presentaba un impacto balístico en la zona inguinal, con entrada y salida de proyectil, sin riesgo vital”.

El oficial también agregó que esta persona registra antecedentes penales y se encuentra en calidad de detenido. “Se realizaron diligencias y se hace ingreso a un domicilio en el cual vivía el sujeto lesionado y se encuentra munición y cargador de pistola. Esta persona se encuentra detenida con resguardo policial”, señaló.