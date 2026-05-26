Grave accidente en La Granja: Carabinero quedó herido tras ser atropellado por automovilista

El vehículo de color blanco del conductor quedó con pérdida total. El uniformado por su parte, fue trasladado al Hospital de Carabineros.

Un carabinero terminó herido tras ser atropellado por un automovilista en la comuna de La Granja, específicamente en la calle Trayén con Padre Juan Meyer.

El uniformado tuvo que ser trasladado al Hospital de Carabineros en Ñuñoa por lesiones de carácter reservado, cuya gravedad no ha sido revelada.





El conductor de un vehículo de color blanco, que quedó con pérdida total, al parecer no habría respetado la señalética en el lugar. Y de igual manera, habría terminado herido.

De este modo, impactó al funcionario que se movilizaba con su motocicleta institucional hacia la unidad policial.

La SIAT de Carabineros arribó rápidamente a la intersección para investigar el accidente de tránsito.