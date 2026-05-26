Enel anuncia cortes de luz en 11 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 11 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este miércoles 27 de mayo.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Renca, Recoleta, Maipú, La Cisterna, La Florida, La Granja, San Ramón, San Miguel, Peñalolén, Macul y Lo Barnechea.





Revisa todas las zonas afectadas para este miércoles 27 de mayo

Renca: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Recoleta: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Cisterna: Desde las 14:00 hasta las 20:00 horas.

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Granja: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Ramón: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Peñalolén: Desde las 11:30 hasta las 15:00 horas.

Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

Macul: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.