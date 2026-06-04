“Quiero que digas que apoyas a este candidato”: Acusan a Sebastián Eyzaguirre de influir en opiniones de panelistas de “Sin Filtros”

Carlos Alberto Andrews, concejal de Colina y militante del Partido Republicano, reveló un episodio que lo sacó para siempre de “Sin Filtros”.

Un verdadero terremoto se vivió en el programa “Sin Filtros” luego de que Gonzalo Feito, conductor del programa, fue despedido por Sebastián Eyzaguirre, productor ejecutivo.

Pero esto no se quedó ahí, ya que se revelaron fuertes audios de “Cuchillo” donde le informa al ahora ya exanimador que ya no continuaba en el espacio, además de insultos y descalificaciones.

Todo esto se dio porque Feito se sumó al programa “Próceres” de PorcelTV. Precisamente, en ese mismo espacio estuvo invitado Carlos Alberto Andrews, concejal de Colina y militante del Partido Republicano, quien reveló un episodio que lo sacó para siempre de “Sin Filtros”.





Acusan a Sebastián Eyzaguirre de influir en opiniones en “Sin Filtros”

Andrews contó que la última vez que fue a “Sin Filtros”, Eyzaguirre le pidió algo que lo desconcertó.

“Muchas personas me han preguntado por qué ya no voy a ‘Sin Filtros’. Porque de un momento a otro yo dejé de ser panelista”, partió señalando sobre el hecho.

“Yo empatizo mucho con Gonzalo, porque este señor que se ha estado nombrando (Eyzaguirre), efectivamente, la última vez que fui a ‘Sin Filtros’, me puso en una posición sumamente incómoda. Me dijo: ‘quiero que hoy día en el programa, tú digas que apoyas a este candidato y no a este otro’“, reveló.

El médico veterinario señaló que no estaba dispuesto a eso y prefería no ir y después de eso episodio nunca más lo invitaron.