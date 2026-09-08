“Vengo de control…”: Gianella Marengo actualizó su estado de salud tras sufrir infartos de miomas durante su embarazo

La influencer tuvo que atravesar una serie de infartos de miomas, que es “la muerte del tejido de un mioma uterino debido a la interrupción repentina de su suministro de sangre”.

Este martes, Gianella Marengo actualizó su estado de salud tras revelar que padece de infartos de miomas durante su embarazo.

Según PubMed Central, un infarto de miomas es “la muerte del tejido de un mioma uterino debido a la interrupción repentina de su suministro de sangre”.





¿Qué dijo Gianella Marengo?

“Al quedarse sin oxígeno y nutrientes, el tejido del tumor benigno se necrosa (muere), lo que desencadena una respuesta inflamatoria aguda y sumamente dolorosa”, explican.

Al respecto, a través de su cuenta de Instagram, Gianella comentó: “Vengo de control, llegando de control y estoy muy contenta; no puedo más de felicidad. Pasaron muchas cosas buenas”.

En esa misma línea, detalló: “La guagua está impecable, está todo perfecto; además, los miomas se achicaron. Vamos como avión, la verdad estoy contenta”.

“Se achicaron mis miomas. Gracias Dios”, escribió finalmente la influencer que espera a su primer hijo y que actualmente tiene cerca de cinco meses de gestación.

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