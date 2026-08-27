“No saben lo que es…”: Gianella Marengo actualiza complejo estado de salud en pleno embarazo

La comunicadora le pidió a sus seguidores no preguntarle detalles sobre lo que la aqueja, ya que no se siente bien con la situación.

Gianella Marengo actualizó su estado de salud tras revelar que ha tenido fuertes dolores debido a infartos de mioma durante sus primeros meses del embarazo.

La comunicadora acaba de cumplir 19 semanas de gestación, sin embargo, luego de tres crisis debió comenzar a tomar medicamentos que no son compatibles con el embarazo por lo que se encuentra en constante seguimiento médico.

Gianella Marengo actualiza estado de salud

A través de sus historias de Instagram, Marengo partió haciendo una especial petición a sus seguidores: “Muchas gracias por todos los mensajitos de amor. Yo sé que muchas no saben lo que es, me preguntan ‘Gia, qué es un infarto de mioma’ y no tengo ganas de contestar, búsquenlo en internet, no es tan largo, pero no tengo ganas de responder qué significa”.





Sobre la misma pidió disculpas, agregando que “no me siento tan bien”, sin embargo, agradece los buenos deseos recibidos incluso de mujeres que les ha ocurrido lo mismo.

“Ahora hablo porque me tomé una pastilla que es SOS“, explicó sobre el tratamiento que la está ayudando a contrarrestar el dolor de los últimos días.

Pese a esto aclaró: “No se puede tomar ibuprofeno en el embarazo, pero a mi, para el manejo del dolor de esta tercera crisis de infartos de mioma, me los recetaron. Estoy con doctores y todo. No es lo ideal, pero es lo que hay”, cerró la comunicadora.

Revisa aquí la historia de Gianella Marengo: