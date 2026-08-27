La última esperanza de Mane Swett: Revelan nuevo juicio en Nueva York por la tuición de su hijo

El pasado viernes 21 de agosto, la actriz inició un nuevo proceso relacionado con la tuición del menor, proceso que se extenderá durante varios meses y que podría marcar un punto decisivo en una batalla legal que comenzó hace más de tres años.

La actriz chilena Mane Swett enfrenta un nuevo capítulo en la extensa disputa judicial que mantiene en Estados Unidos por la custodia de su hijo.

El pasado 21 de agosto se dio inicio en Nueva York a un nuevo juicio relacionado con la tuición del menor, proceso que se extenderá durante varios meses y que podría marcar un punto decisivo en una batalla legal que comenzó hace más de tres años.

De acuerdo con antecedentes revelados por LUN, el proceso se abrió luego de que la Corte Suprema del Estado de Nueva York dejara sin efecto una resolución anterior que había favorecido al padre del niño, el periodista estadounidense John Bowe.





A diferencia de las acciones previas impulsadas por Swett bajo el Convenio de La Haya, esta nueva instancia está enfocada directamente en la tuición del menor y se desarrolla ante un tribunal de familia neoyorquino .

El juicio comenzó con las primeras audiencias en agosto y contempla nuevas sesiones programadas entre septiembre y octubre.

Debido a la naturaleza de estos procesos, se espera la presentación de testimonios, informes de especialistas y antecedentes relacionados con el bienestar del adolescente, quien actualmente tiene 14 años.

Una batalla judicial que comenzó en 2022

El conflicto se remonta a diciembre de 2022, cuando el hijo de la actriz viajó a Estados Unidos para pasar las fiestas de fin de año junto a su padre.

Sin embargo, el menor no regresó a Chile en la fecha acordada, lo que llevó a Swett a iniciar acciones judiciales amparándose en el Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores.

Durante 2023 y 2024, la actriz intentó que la justicia estadounidense ordenara el retorno del niño a Chile. No obstante, los tribunales norteamericanos concluyeron que el menor ya se encontraba adaptado a su vida en Nueva York y rechazaron las solicitudes presentadas por la intérprete.





Incluso, una Corte de Apelaciones confirmó posteriormente el fallo que favorecía a Bowe.

Pese a los reveses judiciales, Swett nunca abandonó su intención de recuperar la custodia de su hijo. De hecho, en los últimos años agotó diversas instancias legales en Estados Unidos.

La incertidumbre del proceso también se ha reflejado en las redes sociales de la actriz. Desde Nueva York, Swett compartió una imagen acompañada por la palabra “ALAIVE”, una particular adaptación de la expresión inglesa “alive” (“viva”), y el hashtag #ResisteMamá.

La publicación generó el inmediato respaldo de colegas y figuras del espectáculo. “Fuerza Mane”, escribió Leonor Varela, mientras que Luz Valdivieso comentó “Con todo”.