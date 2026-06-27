Mane Swett envía emotivo mensaje a su hijo en el día de su cumpleaños: “Quiero estar contigo cuando creces”

La actriz compartió una sentida publicación en sus redes sociales para hacerle llegar un saludo al menor que está radicado en Estados Unidos, luego de que viajara a pasar tiempo con su padre y nunca regresara al país.

Mane Swett vivió una emotiva jornada este sábado 27 de junio, ya que celebró un nuevo cumpleaños de su hijo, quien está radicado en Estados Unidos.

La actriz festejó el especial día con una publicación que compartió en sus redes sociales, dedicada al menor por cuya custodia enfrenta un juicio que enfrenta contra su expareja, John Bowe.

“Ese día es hoy, 27 de Junio. El día en que Tú llegaste a este mundo y el día en que Yo entendí al verte por primera vez, después de ser un mismo cuerpo con dos corazones, que te amaría tanto que mi vida ya no se trataría de mí, y así fue”, escribió en su cuenta de Instagram.





A poco minutos de la hora de nacimiento de su hijo, Swett transparentó que “puede que este sea el único medio a través del cual yo, tal vez y solo tal vez, hoy sí pueda llegar a ti para decirte: ¡Feliz cumpleaños hijo mío!“.

“Te amo, y estoy orgullosa de que hoy cumplas esta gran meta de llegar a tus 14 años siendo el niño que eres, de corazón noble. Hoy comienzas tu año 15 de vida y quiero poder estar contigo cuando creces“, agregó en su publicación.

Cabe recordar a fines de 2022, el hijo de la actriz chilena viajó a Estados Unidos para pasar las fiestas con su padre, John Bowe.

Según la versión de ella, el acuerdo era que el niño regresaría a Chile, donde ella tenía su residencia habitual y ejercía su cuidado personal.

Sin embargo, el menor no volvió y en 2023 Swett inició acciones judiciales en Estados Unidos para resolver la custodia de su hijo.

El mensaje de Mane Swett