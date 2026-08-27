Natalia Duco reapareció en redes tras salir del gobierno con foto desde la clínica: “Sólo escribir”

La extitular de la cartera de Deporte usó sus redes sociales para contar que se tuvo que someter a una cirugía en la Clínica UC Christus, por la cual deberá mantener reposo de su voz.

La exministra del Deporte Natalia Duco reapareció en redes sociales a dos semanas de dejar el cargo con una foto desde la clínica.

La atleta compartió una imagen a través de su cuenta de Instagram para dar a conocer que en las últimas horas se sometió a una intervención quirúrgica.

A través de una postal en la que aparece recostada en una camilla de la Clínica UC Christus, la exautoridad informó los detalles del procedimiento.





“Cirugía cuerdas vocales”, escribió sonriente junto a la publicación.

La exministra también informó los cuidados que tendrá que seguir tras su intervención y contó que por ahora deberá estar en silencio, no podrá hablar y se limitará a “solo escribir”.

Esta es la primera aparición pública de Natalia Duco luego de renunciar al Ministerio del Deporte, el pasado 13 de agosto luego de cinco meses en el cargo.

La deportista dio un paso al costado tras una administración marcada por problemas al interior de la cartera y luego de estallara una polémica por el presunto uso de un vehículo fiscal para trasladarse a una fiesta privada.

Natalia Duco compartió imagen desde la clínica