Insólito giro: Condenados por tráfico de drogas se querellaron contra el fiscal que los investigó

Maximiliano Krause, Fiscal Adjunto del Ministerio Publico, lideró en 2021 una operación que sacó de circulación más de 3.500 kilos de marihuana. Ahora podría enfrentar a la justicia por quienes hoy cumplen presidio efectivo.

Tres ciudadanos colombianos condenados por el delito de tráfico ilícito de drogas y asociación para cometer este delito presentaron una querella contra el fiscal que los investigó y los llevó a cumplir penas de presidio efectivo.

Se trata de Maximiliano Krause, persecutor de la Unidad Regional de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de Valparaíso, quien en 2021 encabezó la Operación Cerbero que sacó de circulación 3.500 kilos de marihuana proveniente de Colombia.

Ahora, a más de dos años de la condena del Cuatro Tribunal Oral de Santiago, los integrantes de la banda delictual acusan al fiscal de violación de secreto; acceso, divulgación, uso indebido y obstrucción a la investigación; y tráfico de influencias.

Ricardo Bravo Cornejo, el abogado querellante, explicó que buscan determinar si funcionarios ajenos al Ministerio Público accedieron a una carpeta investigativa reservada utilizando las credenciales personales del fiscal que dirigía la investigación.

En concreto, buscan determinar “quiénes ingresaron al sistema, cuándo lo hicieron, a qué antecedentes tuvieron acceso” y si existieron descargas, modificaciones o filtraciones.

“Aquí no estamos pidiendo que se den por establecidos anticipadamente determinados delitos”, zanjó. Sí, agregó, pretenden establecer “qué consecuencias pudo tener esta situación sobre la integridad y regularidad de la investigación penal“.

Krause entregó claves a inteligencia de la Armada

Fue hace dos años cuando se levantó la alerta en la Fiscalía Regional de Valparaíso: El fiscal Maximiliano Krause reconoció haber entregado sus claves para acceder a los sistemas del Ministerio Público a 3 integrantes del servicio de inteligencia de la Armada.

Según reportó por aquel entonces La Segunda, Krause justificó que su colaboración con la Policía Marítima era habitual debido a su trabajo conjunto en temas de narcotráfico y contrabando.

Sin embargo, aclaró que las personas que utilizaron su cuenta lo hicieron únicamente por “curiosidad” y no extrajeron ni imprimieron información de los casos consultados.

“Tengo autorizada el uso de mi cuenta (…) a unos funcionarios policiales con los que trabajo en un foco investigativo sobre perfilamiento de cargas sospechosas de estar contaminadas por contrabando, droga, armas, etcétera”, fue la afirmación reproducida por el vespertino.

La declaración, que data de diciembre de 2024, se dio en el contexto de la indagación por filtraciones de la denuncia del exsubsecretario Manuel Monsalve, que lleva el Fiscal Regional Occidente, Marco Pastén.

Así fue la detención de los condenados

Volviendo a los ciudadanos colombianos hoy condenados, según estableció el tribunal, estos se asociaron ilícitamente para adquirir grandes cantidades de cannabis en Colombia para transportarla a Chile con el propósito de venderla a agrupaciones criminales.

El Ministerio Público presentó prueba testimonial, documental, material y evidencia científica que logró acreditar la implicancia de los imputados en los delitos por los que se les acusó.

Para lograr la detención de la banda se coordinó el transporte de las sustancias a través del Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas de la Dirección de Territorio Marítimo y Marina Mercante, y las Fiscalías de Ecuador, Perú y Chile.

Posteriormente, se detuvo a los imputados, después de un trabajo de inteligencia concertado con el OS7 de Carabineros en diferentes puntos de entrega controlada