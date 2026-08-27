Estudiantes reciben hasta $85 mil cumpliendo solo dos requisitos: Cuándo pagan el Bono Logro Escolar

Dependiendo el grupo al que pertenezcas puedes obtener diversos montos. Revisa a continuación los detalles sobre este reconocimiento a la dedicación de los escolares y sus apoderados en su plan de estudios.

Cada vez falta menos para que se deposite el Bono Logro Escolar, beneficio a los estudiantes con mejor rendimiento académico en el último año.

El aporte entrega unos $85.057 para los escolares que estén dentro del primer 15% con mejores notas de su generación.

En tanto que se pagan $51.036 para el segundo 15% de los más aplicados.

Eso sí, los beneficiarios necesitan contar con un requisito clave para obtener el dinero.

Cuándo pagan el Bono Logro Escolar

Según lo anunciado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, todavía no ha entregado una fecha de pago del Bono Logro Escolar.

Sin embargo, al ingresar al sitio web aparece un “aviso importante” que indica que “ próximamente podrás revisar si estás beneficiada o beneficiado con el Bono Logro Escolar de este año 2026 “.

Asimismo, es importante recordar que el pago de este bono durante el 2025 se realizó durante el mes de septiembre.

Requisitos para recibir por Bono Logro Escolar

Este reconocimiento escolar, destinado tanto de los estudiantes como de sus padres, es un premio al esfuerzo y dedicación en los estudios, tiene dos requisitos claves: