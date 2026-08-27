“No le creí nada”: Matthei recordó ataques de trolls en campaña y apuntó contra pdte. Kast

La exalcaldesa de Providencia afirmó que durante su candidatura emplazó directamente al entonces candidato republicano y que este negó tener relación con las campañas en su contra.

Evelyn Matthei lanzó una dura crítica contra el presidente José Antonio Kast al abordar el caso de Fernando Cerimedo, asesor del mandatario argentino Javier Milei y señalado como articulador de una red de “trolls” en redes sociales.

En entrevista con Radio Bío Bío, Matthei recordó cuando durante la pasada campaña presidencial sufrió la difusión de información falsa sobre ella, incluyendo un supuesto diagnóstico de Alzheimer.

La exalcaldesa de Providencia recordó que durante esos días emplazó directamente al entonces candidato republicano y que este negó tener relación con las campañas en su contra.

“Me lo dijo varias veces en mi cara, mirándome a los ojos, que no tenía nada que ver con esas campañas”, relató.

Sin embargo, Matthei aseguró que nunca creyó en la explicación de Kast y mantuvo su cuestionamiento: “No le creí nada y sigo no creyéndole nada” , sentenció la militante UDI.





Matthei y el caso Cerimedo

Matthei también planteó una eventual vinculación entre Cerimedo y personas que participaron en la campaña de Kast. “Hay una foto de este señor Cerimedo con la gente que estaba a cargo del equipo de José Antonio Kast. Esa foto está, ha sido publicada”, afirmó.

Además, aseguró que dos cuentas que ella identifica como “troll” vinculadas al sector republicano dejaron de funcionar después de que se conociera la detención. “¿Temen que de alguna manera los vinculen?”, cuestionó.

“Esto es un conglomerado donde se van creando realidades que son totalmente mentirosas, pero que la gente se las cree y, por lo tanto, cambia su opinión”, sostuvo.

A su juicio, se trata de “una forma de ganar elecciones que es tramposa, que es mentira” y que constituye “una amenaza muy fuerte hacia la democracia”.