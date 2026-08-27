“Estábamos viendo tele cuando llegaron…”: Alfredo Lamadrid y su esposa sufrieron violento robo en Las Condes

El conductor y director de televisión conversó en exclusiva con Contigo en la Mañana, donde entregó detalles sobre los tres delincuentes que en horas de la noche de este miércoles ingresaron a su domicilio.

La noche de este miércoles, el conductor y director de televisión Alfredo Lamadrid fue víctima de un robo en el domicilio que comparte con su esposa en la comuna de Las Condes, región Metropolitana.

De acuerdo con el retirado comunicador, fueron tres los delincuentes que ingresaron a su casa tras romper primero el portón y luego una ventana del living.

“Estábamos en casa viendo televisión los dos cuando llegaron tres o cuatro, mi esposa vio a cuatro, yo vi a tres delincuentes que nos amenazaron con armas para que entregáramos todo lo que teníamos, sobre todo joyas y dinero”, relató.

En conversación con Contigo en la Mañana, Lamadrid afirmó que “son cosas que suceden, hicimos todas las denuncias pertinentes y uno debería acostumbrarse que vive en un país como este, la delincuencia está en un alto nivel“.

Según comento, tras sustraer las pertenencias, los ladrones al percartarse que uno de sus hijos llegaba en su auto a la vivienda huyeron en un automóvil que los esperaba en el exterior.

La investigación del ilícito quedó en manos de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones. El avalúo del robo alcanzaría los 10 millones de pesos.

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