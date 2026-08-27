Cristián Campos despide a su cuñada tras fatal atropello: “El vacío que dejas no se puede creer”

El actor expresó su dolor por la partida de la cineasta a través de Instagram. “Fue un privilegio estar cerca de tu energía y tu luz”, expresó el esposo de la actriz María José Prieto.

El actor Cristián Campos utilizó sus redes sociales para dedicar un sentido mensaje a su cuñada, la cineasta Paz Ramírez, quien falleció tras ser atropellada en Providencia. La fallecida directora era hermana de la actriz María José Prieto.

A través de Instagram, el actor expresó su dolor por la partida de Ramírez y destacó las cualidades que marcaron su vida.

“María Paz, recién partiste y tu risa ronca ya resuena como un recuerdo, mientras tu familia y tus amigos nos abrazamos aturdidos de pena y de asombro… El vacío que dejas no se puede creer“, escribió.

El actor también la describió como una persona “extraordinaria, talentosa, generosa y valiente”, agregando que “fue un privilegio estar cerca de tu energía y tu luz. Descansa en Paz, cuñada querida”.





Un detenido por fatal atropello de Paz Ramírez

Las palabras de Campos se conocieron pocas horas después de que la Fiscalía de Ñuñoa-Providencia confirmara la detención de un ciudadano chileno investigado como presunto autor del atropello que terminó con la vida de la cineasta.

Según informó el Ministerio Público, la captura se concretó luego de una orden de detención solicitada al 8° Juzgado de Garantía, tras una investigación desarrollada por el OS9 de Carabineros y la Fiscalía local.

Desde Carabineros señalaron que el imputado fue ubicado en Santiago Centro y que se encontraba cooperando con las diligencias.

Además, indicaron que el vehículo involucrado estaba inscrito a su nombre y que permaneció dos días prófugo antes de ser detenido. Durante este jueves será formalizado y pasará a control de detención.