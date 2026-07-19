Pedro Campos criticó a María José Prieto por dichos sobre denuncia a Cristián Campos: “Doblemente grave”

El actor nacional no quedó indiferente a una entrevista que sostuvo la intérprete, donde habló sobre cómo afectó a su hija Julieta la demanda que pesaba sobre Cristián Campos.

El conflicto entre los hijos de Cristián Campos y la familia de María José Prieto sumó un nuevo capítulo este fin de semana, esto luego de una fuerte interpelación de Pedro Campos.

Todo comenzó luego de que la actriz estuviera en el podcast Mamá por Siempre de María Luisa Godoy y abordara cómo afectó a su hija Julieta las denuncias que pesaron sobre su padre.

Ante ello, Pedro Campos no ocultó su molestia y utilizó sus redes sociales para hacer sus descargos, criticando las palabras utilizadas por la intérprete en la conversación.





Pedro Campos criticó a María José Prieto

A través de su cuenta de Instagram, Pedro Campos expuso su disconformidad con las declaraciones de María José Prieto, evidenciando la grieta que divide a las familias.

“Emitir este tipo de declaraciones resulta extremadamente violento para las víctimas de abuso sexual, como también para quienes las y los rodean”, expuso el intérprete nacional.

Pedro Campos continuó su desahogo al aseverar que “el daño que provoca la indolencia y la falta de empatía es grave, es vergonzoso, es indescriptible, y propiciar los espacios para dichas declaraciones es doblemente grave. Nada nuevo en todo caso“.

Cabe recordar que Cristián Campos fue sobreseído definitivamente de la denuncia que Raffaella Di Girolamo realizó en su contra en marzo del 2024.