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Corte de luz en Santiago este miércoles 9 de septiembre: Revisa las comunas afectadas

La empresa Enel informó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó quecomunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este miércoles 9 de septiembre. 

Según la empresa, las interrupciones están programadas y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Conchalí, Santiago, Quinta Normal, Maipú, La Florida, Ñuñoa, Las Condes y Vitacura. 

Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este miércoles 9 de septiembre

  • Conchalí: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.
  • Santiago: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
  • Quinta Normal: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
  • Maipú: Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.
  • La Florida: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
  • Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
  • Las Condes: Desde las 11:00 hasta las 14:00 horas.
  • Vitacura: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
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