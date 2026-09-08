Corte de luz en Santiago este miércoles 9 de septiembre: Revisa las comunas afectadas

La empresa Enel informó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 8 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este miércoles 9 de septiembre.

Según la empresa, las interrupciones están programadas y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Conchalí, Santiago, Quinta Normal, Maipú, La Florida, Ñuñoa, Las Condes y Vitacura.





Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este miércoles 9 de septiembre

Conchalí: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

Santiago: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Quinta Normal: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Las Condes: Desde las 11:00 hasta las 14:00 horas.