Los padres de la joven conversaron con Contigo en la Mañana tras los nuevos antecedentes en el caso de la desaparición de su hija y compartieron detalles de la dinámica que había con el sospechoso.

Marta León y Luis Sepúlveda, padres de Mariana Sepúlveda, decidieron hablar por primera vez tras la detención del hombre que confesó ser autor de su crimen.

La pareja conversó en exclusiva con Contigo en la Mañana luego de las primeras diligencias tras la confesión del principal sospechoso.

“Estamos procesando la información, cuesta convencerse de lo que él dice pero en parte podríamos cerrar un ciclo. Es muy doloroso y nos vuelve a abrir la herida después de 18 años, confiando en que se pueda llegar a la verdad”, expresó la mamá de la víctima.





Su padre en tanto, manifestó cierta desconfianza ante la investigación y la declaración que entregó el hombre: “Nos cuesta creer que él haya sido, nos cuesta creer que sea verdad… Esperar que la justicia haga su trabajo para saber si es así o no”.

Por otra parte, Marta León insistió en que “si a é lo formalizan es porque hay algo. Nosotros esa certeza no la tenemos todavía, 18 años no han sido en vano. Yo para él no pido nada, no hay rencor en mi corazón, yo quiero saber de Mariana, encontrarla a ella”

Relación sentimental de Mariana

Por otra parte, la mamá de Mariana Sepúlveda se refirió a la versión que entregó el hombre en su confesión, deslizando que mantenía una relación sentimental con la joven, algo que la familia negó por completo.

“Descarto totalmente lo que él dice, para mí es una mentira. Yo conozco a Mariana… Estamos a tres casas, en algún momento se hubiera sabido. Mariana jamás se vio con esa persona”, manifestó la madre.

En esa línea, deslizó una teoría de la motivación del sujeto para cometer el crimen contra su hija. “Ese día nosotros salimos detrás de Mariana, fue muy rápido… Creo que puede haber estado obsesionado con ella, la veía siempre, debe haber conocido sus horarios y todo”, aseguró.