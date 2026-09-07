Confirman detención de hombre que confesó ser el autor del crimen de Mariana Sepúlveda

El sujeto de 42 años acudió a una comisaría y afirmó ser el responsable de la muerte y desaparición de la joven, ocurrida en agosto de 2008.

Por la tarde de este lunes y luego de intensas diligencias en la comuna de Conchalí, se tomó detenido al sujeto de 42 años que confesó el crimen de Mariana Sepúlveda.

Cabe señalar que a la joven de 19 años se le perdió el rastro en agosto de 2008 cuando salió de su casa rumbo al colegio, a partir de ese momento, su familia nunca más supo de ella.

Tras el trabajo de carabineros en el domicilio del hombre, se encontraron pruebas que respaldan su relato, motivo por el cual pasará a control de detención este martes.





Sujeto confesó crimen de Mariana Sepúlveda

La confesión llegó la tarde del domingo, cuando el sujeto acudió a la Quinta Comisaría de Conchalí. Según su relato, era vecino de Mariana y vivía a solo tres casas de distancia. De acuerdo con su declaración, interceptó a la joven el día de su desaparición y la hizo ingresar a su domicilio.

El hombre aseguró que ambos mantuvieron una discusión que terminó con la muerte de Sepúlveda. Además, señaló que conocía a la joven e incluso reconoció que habrían tenido algún tipo de vínculo, aspecto que ahora deberá ser corroborado durante la investigación.

Uno de los antecedentes más estremecedores entregados por el imputado es que habría mantenido enterrados los restos de la víctima en su vivienda hasta 2013. Posteriormente, según su versión, los desenterró, los introdujo en una bolsa y se deshizo de ellos.