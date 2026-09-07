07/ 09/ 2026 17:53

Nuevo cotizador del Sernac ayuda a encontrar los mejores precios para Fiestas Patrias

Este lunes, Carolina González, directora nacional (s) del Sernac, y Daniel Mas, biministro de Economía, Fomento y Turismo, y Minería, presentaron el cotizador de Fiestas Patrias del Sernac, una herramienta de ayuda a las familias con la que podrán comparar precios. “El llamado es que coticen y busquen los mejores productos y consumir en el comercio establecido”, dijo González. El cotizador se encuentra en el sitio web del Sernac.