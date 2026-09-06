Habrá pagos adicionales: Los tres aportes estatales a los que accedes si no tienes trabajo en septiembre

Existen subsidios, fondos y seguros para personas que estén desempleadas. Revisa acá cuáles son, cómo acceder a ellos y cómo recibir el pago.

Tres aportes estatales existen actualmente en Chile para apoyar a personas que no tienen trabajo.

Estas ayudas económicas, que constan principalmente de transferencias directas, permiten a desempleados solventar gastos mientras buscan una nueva fuente de ingresos.

¿La gran particularidad? No se requiere postulación para acceder a estos subsidios, seguros y fondos. A continuación, revisa cuáles son, quiénes tienen derecho y cómo es el pago.

Tres beneficios para cesantes

Seguro de Cesantía

Este aporte está destinado a afiliados de la Administración de Fondos de Cesantía (AFC) que tengan una Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Para recibir el pago, una persona debe:

Acreditar cesantía a través de finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial.

Para contrato indefinido o de trabajador de casa particular: Al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral.

Para contrato a plazo fijo, obra o servicio determinado: 5 cotizaciones continuas o discontinuas con uno o más empleadores.

Contar las cotizaciones desde el último período con acceso al beneficio o, si es la primera solicitud, desde la afiliación al seguro hasta el mes de término de la relación laboral.

Retiros mensuales graduales según el tiempo de desempleo.





Subsidio de cesantía

Esta ayuda permite a trabajadores cesantes acceder a un monto mensual, por un máximo de 360 días, cumpliendo los requisitos:

Tener al menos 12 meses (52 semanas) continuos o discontinuos de imposiciones en cualquier régimen previsional en los dos años anteriores a la fecha de cesantía.

Estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad correspondiente.

Estar inscrito en el registro de cesantes del IPS o caja de compensación.

Haber perdido el empleo por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

Haber firmado el contrato de trabajo antes del 2 de octubre de 2022. Para contratos firmados después de esa fecha, aplicar al seguro de cesantía pagado por la AFC.

Fondo de cesantía solidario

La última opción es el Fondo de Cesantía Solidario, que consiste en un fondo común, propiedad de los afiliados de AFC Chile. En este caso puntual, serán beneficiarios quienes:

Estén cesantes al momento de la postulación.

No tengan fondos suficientes en el seguro de cesantía.

Tengan al menos 10 cotizaciones pagadas en el Fondo de Cesantía Solidario en los 24 meses anteriores al despido.

Las últimas tres cotizaciones deben ser continuas y con el mismo empleador.

Cuenten con un contrato que haya terminado por diversas razones, dejando activa la cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo.

Recientemente, la Superintendencia de Pensiones informó a la Administradora de Fondos de Cesantía de concretar dos nuevos pagos a quienes tenían contratos a plazo fijo o indefinidos.

Las transferencias adicionales, que corresponderán a la sexta y séptima, aportarán giros adicionales en dinero para paliar las cifras de alto desempleo en el país. La condición es que continúen cesantes y realicen la búsqueda efectiva de empleo a través de la Bolsa Nacional de Empleo.