Tragedia en Cabo Verde: El sentido mensaje de Vozinha por accidente de bus escolar que dejó 25 muertos

En el autobús viajaban 32 personas, en su mayoría niños y adolescentes. “Que Dios conforte los corazones y conceda el descanso eterno a quienes partieron”, expresó el arquero caboverdiano.

Conmoción en el mundo ha causado un accidente vial que dejó al menos 25 personas muertas, en su mayoría niños y adolescentes, en Cabo Verde.

La noche de este sábado, un autobús que transportaba a 32 personas durante una gira de estudios en la isla de Fogo cayó a un barranco de cerca de 30 metros de profundidad.

Según testigos, el accidente ocurrió cuando regresaban a Sao Felipe tras una excursión cerca del volcán Pico do Fogo y explotó uno de los neumáticos del vehículo.

De acuerdo con la información entregada por la Municipalidad de Sao Felipe, el resto de los afectados resultaron heridos, algunos incluso de gravedad.





Vozinha envía sentido mensaje desde Chile tras tragedia en Cabo Verde

Desde Chile, Vozinha compartió un sentido mensaje por la tragedia ocurrida en Cabo Verde este sábado.

A solo horas de su debut como titular en la Liga de Primera del fútbol chileno, el arquero expresó su luto a través de su Instagram.

“Hoy el silencio pesa en Cabo Verde. A las familias, a la Isla de Fogo y a todo nuestro pueblo, mi solidaridad y mis oraciones” , escribió.

Asimismo, agregó: “Que Dios conforte los corazones y conceda el descanso eterno a quienes partieron”.