Presidente de Colombia exhibe cadáveres de cuatro presuntos narcoterroristas abatidos en operativo

Abelardo de la Espriella publicó un registro en sus redes sociales en la que aparecen los cuerpos de cuatro presuntos criminales dados de baja en un operativo en La Guajira.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, hizo noticia esta semana al publicar una video exhibiendo los cadáveres de cuatro presuntos narcotraficantes tras un operativo policial en La Guajira.

El mandatario colombiano publicó el registro a través de redes sociales, concretamente de su cuenta de X, en el que se ven cuatro cuerpos cubiertos por lonas blancas delante de personal policial y evidencia incautada.

El jefe de Estado de ese país valoró el resultado de la “Operación Centinela de la Patria”, que se tradujo además en la muerte de uno de los delincuentes más buscados de ese país.





“Gracias a una acción impecable de nuestra Policía Nacional y de un comando especial de la DIJIN, fue dado de baja alias Naím o “Bendito Menor”, uno de los criminales más peligrosos del país. Llegó a su fin la trayectoria sanguinaria de este narcoterrorista, responsable de sembrar extorsión, narcotráfico y terror en La Guajira y el Caribe colombiano”, afirmó.

En ese contexto, añadió que a la organización “le cayó la mano firme del Estado” luego que él mismo impartiera “la instrucción perentoria a la cúpula militar y policial: convertir a este criminal en objetivo de alto valor y perseguirlo sin descanso”.

“Demostramos que las órdenes se cumplen y que cuando el Estado actúa con determinación, inteligencia y contundencia, el crimen retrocede”, apuntó.

La escena, que no es la primera que de la Espriella publica en sus redes sociales, generó reparos en la oposición colombiana, que cuestionó lo gráfico de las imágenes.