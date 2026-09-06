Incidentes en Romería: Encapuchados se enfrentan a Carabineros en Recoleta

Los encapuchados lanzan piedras y elementos contundentes hacia los carros lanza aguas que intentan dispersar a las personas.

Durante la Romería que avanza hacia el Cementerio General con motivo de los 53 años del Golpe de Estado, se comenzaron a registrar los primeros incidentes en la avenida Recoleta.

Un grupo de encapuchados se enfrenta a Carabineros, lanzando piedras y elementos contundentes hacia los carros lanza aguas que intentan dispersar a las personas.

El dron de CHV Noticias capturó imágenes en vivo de este tenso momento que se produjo en el final de la marcha.

Mientras, el resto de los convocados a conmemorar a las víctimas de la Dictadura Militar continúan su rumbo al punto de encuentro.