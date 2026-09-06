Cortes de tránsito HOY en Santiago: Revisa los desvíos por Romería en Cementerio General

Algunas de las principales vías de la capital se verán afectadas entre las 08:30 y las 15:00 de este domingo.

Este domingo se realizará la tradicional Romería en el Cementerio General, a 53 años del golpe de Estado, lo que producirá cortes y desvíos de tránsito en Santiago.

El punto de encuentro de los convocados por el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) es la estación de Metro Los Héroes.

Desde ese lugar, a las 10 de la mañana se dirigirán hacia el cementerio ubicado en la comuna de Recoleta.

De modo que, algunas de las principales vías de la capital serán cortadas entre las 08:30 y las 15:00.





Cortes y desvíos de tránsito en Santiago por Romería en Cementerio General

Desde la estación de Metro Los Héroes, el primer corte de tránsito será en el eje Alameda-Avenida Providencia.

Los desvíos para los vehículos particulares serán desde Almirante Latorre hasta Santa Rosa hacia el oriente y desde avenida Salvador hasta Vergara hacia el poniente.

En tanto, el transporte público será desviado hacia el oriente por avenida España y hacia el poniente desde avenida Manuel Montt hasta Vergara.

Después de avanzar por la Alameda, la marcha continuará por San Antonio hacia el Cementerio General.

Por lo que se cortarán ambas calzadas de avenida Recoleta entre avenida Santa María y avenida Valdivieso.

En ese caso, la recomendación de las autoridades para los conductores es que prefieran el uso de la Autopista Costanera Norte.

La habilitación completa del tránsito se proyecta cerca de las 15:30 horas.