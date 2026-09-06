Sismo sacude al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró la mañana de este domingo, específicamente a las 7:44, en la región de Antofagasta.

Un sismo de magnitud 4.9 sacudió este domingo a la zona norte del país, específicamente a la región de Antofagasta.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 7:44 horas, a 32 kilómetros al noreste de Calama.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 114 kilómetros.