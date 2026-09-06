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Temblor hoy 6 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Este domingo 6 de septiembre han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

 

Temblor hoy, domingo 6 de septiembre en Chile

  • Magnitud: 4.9
  • Hora: 07:48 horas
  • Epicentro: 32 km al Noreste de Calama, región de Antofagasta.
  • Profundidad: 114 km
  • Magnitud: 3.2
  • Hora: 04:30 horas
  • Epicentro: 114 km al Este de Alto del Carmen, región de Atacama.
  • Profundidad: 105 km
  • Magnitud: 4.0
  • Hora: 03:09 horas
  • Epicentro: 12 km al Noreste de Temuco, región de la Araucanía.
  • Profundidad: 60 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

  • Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
  • Protegerse bajo un objeto firme.
  • Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
  • Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
  • En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
  • Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.

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