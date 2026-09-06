Temblor hoy 6 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este domingo 6 de septiembre han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, domingo 6 de septiembre en Chile
- Magnitud: 4.9
- Hora: 07:48 horas
- Epicentro: 32 km al Noreste de Calama, región de Antofagasta.
- Profundidad: 114 km
- Magnitud: 3.2
- Hora: 04:30 horas
- Epicentro: 114 km al Este de Alto del Carmen, región de Atacama.
- Profundidad: 105 km
- Magnitud: 4.0
- Hora: 03:09 horas
- Epicentro: 12 km al Noreste de Temuco, región de la Araucanía.
- Profundidad: 60 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.