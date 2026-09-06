“Libre de cáncer”: Dani Castro emociona al compartir esperanzadora noticia tras complejo momento

La exFiebre de Baile reveló que su perro Ares superó un cáncer luego de ser operado de dos tumores en sus patas traseras. “Lo logramos”, celebró.

Daniela Castro compartió este sábado una emocionante y esperanzadora noticia en sus redes sociales: su perro Ares superó el cáncer por segunda vez.

Hace un mes, la exparticipante de Fiebre de Baile reveló que estaba atravesando un complejo momento debido al diagnóstico de la enfermedad.

En esa instancia, además, contó que Ares tuvo que ser operado luego de que encontraran dos tumores en su cuerpo.

Ahora, Dani Castro anunció que su perro “está libre de cáncer. Segunda vez que mi gordo logra recuperarse”.





“Esta vez fue más compleja que su primera vez. Tenía un tumor en cada pata trasera entonces no podía moverse, tenía que estar tranquilo”, explicó sobre la enfermedad.

Dani agregó que, pese a que “se le salieron puntos y más, lo logramos. Ambos tumores eran malos, pero ya los sacaron y no necesita más terapia”.

“Besos al cielo a mi Guapo que se que cuidará a Ares para que se mantenga sano por mucho tiempo más”, dedicó a su difunto perro que falleció en 2021 por cáncer.

Finalmente, Castro agradeció a sus seguidores: “Amor para todos los peyis que están enfermos, gracias por su apoyo Guapirulis”.