Por emergencia médica: Metro de Santiago cierra estaciones de la Línea 4

La empresa de transporte público comunicó la interrupción del funcionamiento normal de su servicio este domingo.

Metro de Santiago informó la mañana de este domingo que el servicio de parte de la Línea 4 se encuentra interrumpido.

La causa es una “emergencia médica”, término que según la propia empresa, ahora utiliza para informar lo que anteriormente era “persona en la vía”.

Las estaciones que están cerradas son Los Presidentes y Quilín , por lo que solo está disponible desde Tobalaba a Grecia y de Las Torres a Plaza de Puente Alto.