Metro de Santiago informa cierre de estación La Moneda por Romería

La medida fue solicitada por Carabineros, en el marco de una jornada en la que también habrá cortes y desvíos de tránsito en la capital.

Metro de Santiago informó que la estación La Moneda, ubicada en la Línea 1 de la red, está cerrada y sin detención de trenes.

Según indicó el tren subterráneo a través de sus canales oficiales, el servicio fue suspendido en esa estación por solicitud de Carabineros.

Lo anterior coincide con una serie de cambios y medidas en la capital para la jornada de este domingo 6, a propósito de la tradicional Romería por los 53 años del golpe de Estado.

En ese mismo contexto, la movilización —que comenzará en el sector de Metro Los Héroes y terminará en el Cementerio General— provocará cortes de tránsito.

En lo que respecta al Metro de Santiago, el resto de la Línea 1 y de la totalidad de la red se encuentran operando normalmente.

En desarrollo…