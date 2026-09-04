Romería en el Cementerio General: Los cortes y desvíos de tránsito para el domingo 6 de septiembre

En tránsito habitual en la capital se verá modificado entre las 08:30 y las 15:00 horas del domingo, principalmente en el eje de Alameda Bernardo O´Higgins – Avenida Providenci

Este domingo 6 de septiembre se realizará la tradicional Romería en el Cementerio General, con motivo de los 53 años del golpe de Estado.

La convocatoria iniciará a partir de las 10 de la mañana en el Metro Los Héroes para luego avanzar hacia el cementerio ubicado en la comuna de Recoleta.

El acto fue convocado por el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) y concluirá con una actividad cultural.





Los desvíos incluirán arterias principales de la capital como la Alameda, Avenida Providencia y Avenida Recoleta, entre las 08:30 y las 15:00 horas del domingo.

Cortes y desvíos de tránsito en Santiago por Romería

Con el fin de mantener las vías disponibles para el recorrido al Cementerio General, desde Alameda por Avenida Recoleta, los cortes de tránsito serán los siguiente:

El primer corte de tránsito será en el eje de Alameda Bernardo O´Higgins – Avenida Providencia al oriente y poniente, entre Almirante Latorre y Avenida Salvador.

Los servicios de buses del transporte público serán desviados al oriente por Avenida España al sur; y al poniente en Avenida Providencia por Avenida Manuel Montt.

En la medida que la marcha avance, el tránsito de San Antonio se suspenderá entre Ismael Valdés Vergara y Alameda.

Posteriormente se sumarán ambas calzadas de Avenida Recoleta entre Avenida Santa María y Avenida Valdivieso, sector de acceso al Cementerio General.

La recomendación de las autoridades para los conductores que circulan al oriente y poniente y que deben enfrentar cualquier cruce de Avenida Recoleta es que prefieran el uso de la Autopista Costanera Norte.

Hay que considerar que la habilitación completa del tránsito se proyecta lista cerca de las 15:30 horas.