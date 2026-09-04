Quién era el joven que murió tras choque con delincuentes en Maipú: Tenía conocido emprendimiento

Su nombre era Kevin León, quien al momento de la colisión regresaba de realizar compras para su emprendimiento. A través de redes sociales, lo despidieron con un emotivo mensaje.

Un joven inocente falleció este jueves tras quedar involucrado en una violenta colisión con delincuentes que escapaban de Carabineros en Maipú.

Su nombre era Kevin León (30), quien al momento del choque regresaba de realizar compras para su emprendimiento cuando fue impactado por el vehículo en el que huían los antisociales.

León era padre de dos hijos y se había casado hace apenas seis meses , por lo que su muerte generó un profundo impacto entre sus cercanos y quienes conocían su historia.

El joven también había logrado concretar uno de sus proyectos personales. Hace aproximadamente un año abrió Di Leone Pizza, un emprendimiento de comida al paso ubicado en avenida 4 Poniente, en Maipú.

El local ofrece pizzas, churrascos y papas fritas, y era un proyecto al que Kevin se dedicaba con especial entusiasmo.

Precisamente, durante la jornada en que ocurrió la tragedia, había acudido hasta Lo Valledor para comprar insumos para su negocio.





La despedida al emprendedor fallecido en Maipú

Tras conocerse su fallecimiento, desde Di Leone Pizza utilizaron sus historias de Instagram para despedir al joven emprendedor y agradecer las muestras de apoyo recibidas.

“Te amamos y te amaremos siempre. Lamentamos informar el fallecimiento de Kevin Leon, el dueño de este sueño llamado Di Leone, un apasionado de la cocina y su clientela”, señalaron.

En el mensaje también destacaron su personalidad y cercanía con los clientes: “Extrañaremos sus chistes y excelente atención, que era lo que destacaba totalmente”.

“Gracias a todos por sus mensajes de apoyo y acompañamiento. Nos estaremos viendo prontamente para seguir el legado de nuestro querido guatoncito”, agregaron desde el emprendimiento.

La colisión que dejó a Kevin y a un delincuente fallecidos

El accidente ocurrió en medio de una persecución policial luego de que cinco delincuentes asaltaran un camión de BAT Chile, ex Chiletabacos, que se encontraba realizando una entrega en un almacén.

Los antisociales habrían abordado e intimidado al conductor y al peoneta del vehículo. Tras alertarse a Carabineros, iniciaron una huida que terminó en el sector de avenida Sur, cerca de 4 Poniente, donde impactaron el automóvil en el que se desplazaba Kevin.

El joven no tenía ninguna relación con el procedimiento policial y quedó involucrado de manera circunstancial en la persecución. La magnitud del impacto provocó su muerte.

El procedimiento terminó además con cuatro delincuentes detenidos, dos de ellos heridos de gravedad y trasladados hasta el Hospital El Carmen. Uno de los antisociales falleció posteriormente en dicho recinto asistencial.

En tanto, un quinto involucrado logró escapar del lugar tras la fatal colisión.