Actualizan estado de salud de menor baleado en Lo Espejo: Recibió impacto de bala en su pierna

De acuerdo a lo que trabaja Carabineros en la investigación, se trataría de un enfrentamiento de bandas rivales por lo que se está lavantando evidencia balística para dar con el arma y los autores.

Un niño de 12 años y un hombre de 50 resultaron heridos en medio de una balacera que se registró la noche del jueves en Lo Espejo.

Según el informe preliminar de Carabineros, tanto el menor como el adulto habían salido de compras a un negocio cercano cuando se produjo un aparente enfrentamiento de bandas rivales.

En medio de la disputa, ambos recibieron impactos de bala en su pierna derecha y tuvieron que ser traslados a recintos asistenciales.

Actualizan estado de salud de menor baleado

El menor de edad baleado fue trasladado al Hospital Exequiel González Cortés para tratar la lesión de su pierna y se informó que se encuentra fuera de riesgo vital y se encuentra evolucionando favorablemente.

El adulto en tanto, se encuentra en buenas condiciones siendo tratado en el Hospital Barros Luco.

Por ahora la investigación apunta a que se trataría de una disputa de bandas rivales perteneciente al crimen organizado en la comuna de Lo Espejo.

Carabineros se encuentra realizando pericias y levantando evidencia balística para poder identificar las armas y los autos de los disparos.

“Esto ocurrió mientras ellos transitaban en la vía pública. Y por antecedentes preliminares sería un intercambio entre bandas rivales. Por lo que entendemos, el menor salió a comprar desde su casa y el adulto venía llegando de su trabajo bajando de la locomoción colectiva”, declararon desde la institución.

Respecto al estado de las víctimas, señalarona que “por lo que entendemos, no comprometió los huesos, la parte ósea de la pierna y estarían estables, sin riesgo vital”.