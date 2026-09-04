“Le fue increíble”: La emoción de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza por primer día de clases de su hijo en Chile

La comunicadora compartió en Instagram un mensaje para contar a sus seguidores cómo había sido el primer día de Benjamín en su nuevo colegio.

Un especial momento vivieron esta semana Rafael Araneda y Marcela Vacarezza: Su hijo Benjamín vivió su primer día de colegio en el regreso familiar a nuestro país.

Según dio a conocer su madre en su cuenta de Instagram, en la importante jornada todos experimentaron nervios pero, por fortuna, el comienzo de clases tuvo un balance positivo.

Mediante una fotografía donde aparece el matrimonio junto al pequeño vestido con su uniforme escolar, Vacarezza escribió: “Ayer en su primer día de colegio en su país. ¡Nerviosos pero muy contentos!” .





En en la misma publicación, la psicóloga y panelista de farándula reveló que la experencia superó las expectativas y que a Benjamín “le fue increíble”.

En esa misma línea, cuando el emotivo post supera los 70 mil me gusta y 1.000 comentarios en la red social, la comunicadora expresó que “no podemos más de la emoción”.

Vale recordar que fue este jueves cuando el matrimonio confesó la verdad sobre los rumores en torno a su separación: Se trató de una campaña publicitaria que tenía como objetivo poner sobre la mesa la “toxicidad”